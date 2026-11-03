В Украине продолжается всеобщая мобилизация, во время которой на военную службу могут призывать военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, годных по состоянию здоровья. Законодательство предусматривает ряд оснований для получения отсрочки от призыва или освобождения от воинской обязанности. Отдельные правила касаются и людей с инвалидностью.

Могут ли мобилизовать людей с инвалидностью III группы в Украине в 2026 году — выясняли Факты ICTV.

Мобилизация 2026: что предусмотрено законом

Юристы системы Бесплатной правовой помощи отметили, что согласно закону Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, лица с инвалидностью всех трех групп освобождаются от военной службы. То есть инвалидность является основанием для получения отсрочки.

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Согласно закону Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат военнообязанные, которые в установленном порядке признаны лицами с инвалидностью.

Лица с инвалидностью в указанный период могут быть призваны на военную службу с их согласия и только по месту жительства.

Будут ли мобилизовать людей с инвалидностью III группы

Мобилизация людей с инвалидностью возможна только с их согласия и только по контракту.

Юристы БПП отметили, что даже при наличии инвалидности в любом случае необходимо оформить отсрочку. Без оформленной отсрочки человека имеют право мобилизовать.

Если человека все же мобилизовали, то при наличии инвалидности он может уволиться с военной службы, если военнослужащий не выразил желания продолжать ее.

Основания для установления III группы инвалидности

Основанием для установления III группы инвалидности считаются стойкие функциональные нарушения организма умеренной степени тяжести, возникшие вследствие заболевания, травмы или врожденных пороков. Они приводят к умеренно выраженному ограничению жизнедеятельности человека и его трудоспособности.

Чтобы оформить III группу инвалидности, помимо нарушений функций организма у военнообязанного также должно быть конкретное заболевание из утвержденного перечня болезней.

При наличии соответствующих оснований для установления III группы инвалидности человек может обратиться к своему семейному врачу за направлением на оценивание повседневного функционирования экспертной командой при учреждении здравоохранения.

После этого необходимо обратиться в ТЦК и СП с заявлением о предоставлении отсрочки и документами, подтверждающими инвалидность.

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