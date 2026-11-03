В Україні триває загальна мобілізація, під час якої на військову службу можуть призивати військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, придатних за станом здоров’я. Законодавство передбачає низку підстав для відстрочки від призову або звільнення від військового обов’язку. Окремі правила стосуються й людей з інвалідністю.

Чи можуть мобілізувати людей з інвалідністю ІІІ групи в Україні у 2026 році — дізнавалися Факти ICTV.

Мобілізація 2026: що передбачено законом

Юристи Безоплатної правничої допомоги зазначили, що згідно із законом України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, особи з інвалідністю всіх трьох груп звільняються від військової служби. Тобто, інвалідність є підставою для отримання відстрочки.

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Відповідно до закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, які визнані в установленому порядку особами з інвалідністю.

Особи з інвалідністю у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою і тільки за місцем проживання.

Чи мобілізуватимуть людей з інвалідністю ІІІ групи

Мобілізація людей з інвалідністю можлива лише за їхньою згодою і лише за контрактом.

Юристи БПД зазначили, що навіть за наявності інвалідності, у будь-якому разі, потрібно оформити відстрочку. Без відстрочки особу мають право мобілізувати.

Якщо особу все ж таки мобілізували, тоді за наявності інвалідності можна звільнитись (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу).

Підстави для встановлення ІІІ групи інвалідності

Підставою для встановлення ІІІ групи інвалідності вважаються стійкі, помірної важкості функціональні порушення в організмі, які виникли внаслідок захворювання, травми або є вродженими вадами, що призвели до помірно вираженого обмеження життєдіяльності людини та її працездатності.

Щоб оформити інвалідність ІІІ групи, крім порушення функцій організму, у військовозобов’язаного також повинна бути конкретна хвороба із затвердженого переліку захворювань.

За наявності відповідних підстав для встановлення ІІІ групи інвалідності особа має право звернутися до свого сімейного лікаря за направленням до експертної комісії при закладах охорони здоров’я.

Після цього необхідно звернутися до ТЦК та СП із заявою про надання відстрочки та документами, які підтверджують інвалідність.

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