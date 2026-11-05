Отопительный сезон в Киеве 2026-2027: когда ждать тепла в домах
Прошлой зимой Киев оказался в одних из самых сложных условий в Украине. Российские удары по энергетической и тепловой инфраструктуре оставили отдельные дома без отопления более чем на неделю.
Из-за сильных морозов перемерзали системы и теплоноситель, а повреждения теплосетей затрудняли восстановление теплоснабжения.
В этом году столица готовится к зиме с учетом такого сценария. Основной упор сделали на резервных источниках тепла и электроэнергии, которые должны помочь городу пережить повреждения больших энергетических объектов.
Как идет подготовка, когда начнется отопительный сезон в Киеве 2026 и что успели сделать, читайте в материале Фактов ICTV.
Отопительный сезон в Киеве: дата
Решение о дате начала отопительного сезона в Киеве 2026-2027, согласно правилам, предусмотренным постановлением Кабинета министров № 830, принимают, когда в течение трех суток среднесуточная температура воздуха не превышает +8°C.
Как сообщил 5 ноября во время брифинга исполняющий обязанности первого заместителя главы КГГА Петр Пантелеев, на полное подключение жилых домов Киева к отоплению требуется около 10 дней.
Отсчет начался 2 ноября, когда в столице стартовало подключение жилого фонда. Работы проводят одновременно во всех районах города, без разделения на очереди по районам.
В КГГА рассчитывают, что до 12 ноября большинство домов Киева уже будут с отоплением. При этом сроки подключения отдельных домов могут измениться из-за аварийных ситуаций.
Отопительный сезон в Киеве стартовал 16 октября, но сначала тепло начали подавать в учреждения социальной сферы.
Когенерация в Киеве: сколько мощностей уже работает
Одно из ключевых направлений — когенерация. Такие установки одновременно производят электроэнергию и тепло, а их можно размещать ближе к районам, которые они обеспечивают.
К концу 2026 года Киев планирует создать 200 МВт когенерационных мощностей. Оборудование уже завозится и монтируется.
По словам Кличко, 57,6 МВт электрической мощности уже выдается в общую энергосистему Украины.
Эти проекты город реализует своими силами. Они должны уменьшить зависимость от больших генерирующих объектов и иметь дополнительный источник энергии при их повреждении.
Резервное питание для водоснабжения
Еще одно направление — защита системы водоснабжения от перебоев с электроэнергией.
Киев планирует создать 40 МВт резервной генерации. В настоящее время уже построены три дизельные электростанции общей мощностью 16,7 МВт. Остальные мощности планируют завершить до конца года. Это направление город также финансирует самостоятельно.
Резервное тепло: сколько мощностей создают
Среди наиболее масштабных проектов — создание резервной системы теплоснабжения.
Для замещения мощностей киевских ТЭЦ требуется около 2,1 ГВт. Город уже законтрактовал оборудование и приступил к работе на объектах общей мощностью более 1000 МВт.
Еще над объектами на 564 МВт работает Агентство восстановления. Эти мощности не должны полностью заменить централизованное отопление. Их задача — дать Киеву резерв в случае повреждения основных источников тепла.
Мобильные котельные в Киеве
Отдельно столица наращивает парк мобильных котельных. Их можно доставить к конкретному объекту, если из-за повреждения сети или котельной он останется без тепла.
Такой резерв нужен для локальных аварий, когда нет необходимости ждать полного восстановления крупной централизованной системы.