Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о намерении провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным относительно путей завершения войны против Украины. Анкара стремится выяснить возможность организации нового раунда дипломатических переговоров на своей территории.

Об этом сообщают Reuters и Daily Sabah.

Эрдоган планирует переговоры с Путиным по войне в Украине

Как рассказал Эрдоган журналистам, планы по разговору с главой Кремля возникли по итогам его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась на прошлой неделе в Стамбуле.

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— Как Турция, мы делаем все возможное, чтобы проложить путь к миру между Россией и Украиной, и будем продолжать это делать. После нашей встречи с президентом Зеленским мы хотим обсудить российскую сторону вопроса во время встречи с президентом Путиным, – заявил он.

По словам Эрдогана, министр иностранных дел и другие чиновники Турции находятся в постоянном контакте с представителями как Украины, так и России, чтобы оценить реальную возможность подготовки новой встречи сторон на турецкой площадке.

В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что конкретных договоренностей о проведении разговора между Путиным и Эрдоганом пока нет. Однако он заверил, что в случае необходимости такой контакт может быть организован в кратчайшие сроки.

Переговоры Зеленского и Эрдогана в Стамбуле

Недавно президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Стамбуле.

Основными темами встречи стали безопасность в Черном море, трехсторонний формат и расширение переговоров, а также прямой диалог между Зеленским и Путиным.

Лидеры Украины и Турции договорились продолжить работу по восстановлению и повышению эффективности Черноморского зернового коридора для обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

В Анкаре убеждены, что достижение договоренности о восстановлении безопасности судоходства в Черноморском регионе способно дать мощный импульс дипломатическим усилиям по установлению длительного и справедливого мира.

Кроме того, они обсудили подготовку к трехсторонней встрече в формате Украина-США-РФ, запланированной на ноябрь, а также возможность привлечения других участников к дипломатическому процессу.

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