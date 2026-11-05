Два из трех танкеров, загруженных российским дизельным топливом, которые должны были доставить его в США в рамках “дизельной сделки” Дональда Трампа с Владимиром Путиным, изменили маршрут и больше не направляются к американскому побережью.

Об этом сообщает издание Financial Times.

Два танкера с российским дизелем не плывут в США

Российский танкер Talisman и судно Leruo, принадлежащее Гонконгу и ходящее под флагом Сьерра-Леоне, загруженные российским дизелем, больше не указывают атлантическое побережье США в качестве пункта назначения.

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В понедельник, 2 ноября, танкер Leruo, находящийся под санкциями Великобритании, Европейского Союза и Канады, изменил сигнал и указал Бразилию в качестве нового направления движения.

Другое подсанкционное судно, Talisman, развернулось в Атлантическом океане и вошло в Средиземное море. Сейчас оно находится у побережья Алжира.

Танкер передает сигнал “ожидает распоряжений”. Это означает, что для груза российского дизельного топлива еще не подтвержден покупатель или порт назначения.

Третий танкер с российским дизелем, греческий Agioi Fanendes, похоже, продолжает движение в направлении США. Однако он тоже передает сигнал “ожидаю указаний”.

Его владелец, компания Eastern Mediterranean Maritime, сообщила, что “судно движется в ожидании указаний, поскольку порт разгрузки еще не подтвержден”.

Танкер Beast, находящийся под санкциями и принадлежащий Сейшельским Островам, направился в сторону США. В качестве пункта назначения судно указывает атлантическое побережье. Загрузка состоялась 27 октября в российском порту Приморск.

Соглашение между президентом США Дональдом Трампом и главой РФ Владимиром Путиным об экспорте российского дизельного топлива в Соединенные Штаты вызвало возмущение среди членов Конгресса от Демократической партии и части республиканцев.

Они заявили о возможной незаконности договоренностей и потребовали их отмены.

Губернатор Нью-Джерси Мики Шеррилл направила письмо операторам портов и терминалов своего штата. Нью-Джерси является одним из пунктов доставки грузов, поступающих в гавань Нью-Йорка.

В обращении губернатор предупредила, что порты должны отказываться принимать любые танкеры с российским дизельным топливом. В противном случае им будут грозить строгие санкции.

Напомним, представители Демократической партии США в Сенате и Палате представителей обратились к американским банкам и портам с требованием сохранить документы, связанные с соглашением президента Дональда Трампа об импорте российского дизельного топлива в Соединенные Штаты. Эти материалы необходимы для дальнейшего расследования.

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