Пенсійний фонд України повідомив про розподіл чисельності пенсіонерів станом на 01 жовтня 2026 року.

Яка кількість пенсіонерів в Україні у 2026 році та як розподіляються пенсійні виплати — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Скільки пенсіонерів в Україні у 2026 році

Станом на 1 жовтня 2026 року в Україні налічується 10,0 млн пенсіонерів, які отримують виплати від держави. Середній розмір пенсії становить 7 287,81 грн.

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Серед пенсіонерів 2,8 млн осіб продовжують працювати, а їхні виплати в середньому вищі, близько 8 019,18 грн.

Більшість пенсій призначено за віком — 72,25% від усіх виплат. Пенсії по інвалідності становлять 15,12%, а у разі втрати годувальника отримують 7,10% пенсіонерів. За вислугу років призначено 5% пенсій. Соціальні пенсії становлять 0,49%, а довічне утримання суддів — лише 0,04%.

Розміри пенсій за останній рік помітно змінилися. Частка тих, хто отримує менше 3 000 грн, трохи скоротилася, а саме з 3,66% до 3,40%.

Раніше найчисельнішою була група з виплатами від 3 001 до 4 000 грн, але її частка знизилася з 31,57% до 23,79%. Частка пенсіонерів, які отримують від 4 001 до 5 000 грн, також зменшилася — з 20,58% до 17,16%.

Водночас зросла кількість тих, хто отримує вищі пенсії. Від 5 001 до 10 000 грн отримують 36,63% пенсіонерів, тоді як рік тому таких було 29,14%. Понад 10 000 грн отримують 19,02% пенсіонерів, а на 1 жовтня 2025 року їх було лише 15,05%. Тепер найбільшою групою стали пенсіонери з виплатами від 5 001 до 10 000 грн.

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