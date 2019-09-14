Проведение местных выборов на оккупированном Донбассе возможно только по украинским законам.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заверил, что Украина никогда не согласится на проведение местных выборов на Донбассе на условиях боевиков.

– Местные выборы проводятся на основе законодательства Украины. Ни предыдущее, ни нынешнее правительство не соглашается на выборы на условиях боевиков, – заявил дипломат на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

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Он также объяснил содержание так называемой формулы Штайнмайера.

– В реальности ее никто не читал, но у всех есть разное видение. Мы согласились, что закон о специальном статусе будет имплементировать по предыдущим сделкам – когда специалисты ОБСЕ скажут, что выборы были правильные. Мы должны провести выборы. Если мы верим, что Украина сильная и неделимая – должны провести выборы на всей территории Украины, – подытожил Пристайко.

Напомним, в Киеве 13-14 сентября проходит ежегодная конференция YES 2019. Более 400 политиков, бизнесменов и общественных деятелей съехались в художник Арсенала.

Тема этого форума – Счастье сейчас. Новые подходы миру в кризисе.