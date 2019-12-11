Законопроект 2543 реализует инициативу президента в зеленой энергетике – эксперты

Законопроект 2543 реализует инициативу Владимира Зеленского по развитию отрасли альтернативной энергетики, считают эксперты.

Принятие законопроекта о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики (№2543), которым предусматривается добровольная реструктуризация зеленого тарифа, позволит выполнить инициативу президента Украины Владимира Зеленского относительно сбалансированного развития отрасли альтернативной энергетики.

Такое мнение высказали участники обсуждения законопроекта на заседании комитета по топливу и энергетике Европейской бизнес ассоциации 10 декабря.

По мнению основателя и президента компании Чумак и Виндкрафт Украина Карла Стурена, законопроект 2543 был наработан Комитетом по вопросам экономического развития для скорейшего решения проблем в области зеленой энергетики, которое бы устроило всех участников рынка.

Законопроектом найден компромисс между интересами государства и инвесторов в возобновляемую энергетику, к чему призвал президент Украины Зеленский во время украинско-литовского бизнес-форума 27 ноября.

– Комитет экономического развития подал этот законопроект именно для того, чтобы сбалансировать ситуацию как можно быстрее и менее болезненно как для государства, так и для бизнеса, – сказал Стурен.

Представитель юридической компании CMS Марина Ильчук во время обсуждения отметила, что принцип добровольности в реструктуризации является ключевым аргументом для инвесторов.

– Главный аргумент этого процесса на уровне формирования законопроектов, что все эти процедуры реструктуризации должны быть добровольные. То есть если компании идут на этот путь реструктуризации, они делают это добровольно и предварительно уже проговорили со своими банками, – отметила Ильчук.

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Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики (№2543) зарегистрирован в Верховной Раде 6 декабря 2019 года.

По словам одного из соавторов законопроекта – депутата Людмилы Буймистер, он является компромиссным и подавляющее большинство игроков рынка соглашаются на добровольную реструктуризацию на предложенных условиях.

К слову, эксперты отрасли заявили, что законопроект 2543 является лучшим вариантом для инвесторов, чем правительственный, и сможет обеспечить дальнейшее развитие возобновляемой энергетики.