Чрезвычайная ситуация объявлена во Львове и области

Областная комиссия ТЭБ и ЧС Львовской ОГА приняла решение об объявлении чрезвычайной ситуации медико-биологического характера регионального уровня.

Чрезвычайная ситуация во Львове и области начинает действовать с 00.01 24 марта 2020 года.

— Несмотря на введение чрезвычайной ситуации, мы должны помнить, что обеспечение людей средствами к существованию на нашей ответственности. Пока в стране не введено чрезвычайное положение, мы должны поддерживать экономическую деятельность в регионе, — отметил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

Ранее 23 марта Кабмин объявил чрезвычайную ситуацию в трех областях — Донецкой, Тернопольской и Черкасской.

Сейчас режим чрезвычайной ситуации установлен уже в 10 областях.

Источник: Львівська міськрада