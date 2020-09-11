Клиентам банка Аркада 11 сентября начали получать возмещение в сумме 200 тыс. Грн от Фонда гарантирования вкладов.

Аркаду было признано неплатежеспособным, сообщили в Фонде.

Вкладчикам финучреждения возвращать сумму вклада, с процентами, начисленными на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка, но не более 200 тыс., независимо от количества вкладов.

По предварительным подсчетам, 90% вкладчиков смогут получить свои деньги.

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Чтобы получить средства, следует обратиться к банков-агентов с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.

Физлицам-резидентам дополнительно необходимо предъявить документ, удостоверяющий их регистрацию в Государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов.

Банк Аркада признали неплатежеспособным

Банк Аркада отнесли к категории неплатежеспособных.

Проблемы с капиталом произошли из-за потери основного актива — здания главного офиса и земельного участка в Киеве. В 2019 году банк использовал их как залог, когда брал средства в кредит.

Президента банка Константина Паливоду взяли под стражу и отправили в СИЗО на 60 дней.

Источник: Фонд гарантирования вкладов