Клиентам банка Аркада 11 сентября начали получать возмещение в сумме 200 тыс. Грн от Фонда гарантирования вкладов.
Аркаду было признано неплатежеспособным, сообщили в Фонде.
Вкладчикам финучреждения возвращать сумму вклада, с процентами, начисленными на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка, но не более 200 тыс., независимо от количества вкладов.
По предварительным подсчетам, 90% вкладчиков смогут получить свои деньги.
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Чтобы получить средства, следует обратиться к банков-агентов с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.
Физлицам-резидентам дополнительно необходимо предъявить документ, удостоверяющий их регистрацию в Государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов.
Банк Аркада признали неплатежеспособным
Банк Аркада отнесли к категории неплатежеспособных.
Проблемы с капиталом произошли из-за потери основного актива — здания главного офиса и земельного участка в Киеве. В 2019 году банк использовал их как залог, когда брал средства в кредит.
Президента банка Константина Паливоду взяли под стражу и отправили в СИЗО на 60 дней.
Источник: Фонд гарантирования вкладов