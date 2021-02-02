Как сменить поставщика газа и какие документы нужны

Весной все газопоставляющие компании должны предложить украинцам свои услуги на год по фиксированной цене. Чтобы не переплачивать, можно сменить поставщика в любой удобный для себя способ.

Можно подать заявку онлайн или подписать документ лично в отделении компании. Факты ICTV рассказывают, как сменить поставщика газа в три шага.

1. Выберите поставщика газа

Поставщика газа можно выбрать в Реестре лицензиатов НКРЭКУ или непосредственно на сайте компании, которая вас интересует.

2. Подайте заявку

Можно подать заявку онлайн на сайте компании (например, на платформе Натфогаза есть отдельная вкладка Как стать нашим клиентом) и через приложение Приват24.

Если вы планируете проконсультироваться офлайн, тогда стоит написать заявление в отделении Ощадбанка или напрямую в отделении компании.

3. Ожидайте подтверждения

После подписания документов поставщик газа изменится в течение трех недель.

Какие документы нужны:

заявка на присоединение, в которой нужно указать персональные данные, информацию о жилье и ваш домашний адрес;

паспорт;

идентификационный код;

документ на право собственности или пользования жильем.

Цена на газ

Кабинет министров Украины подготовил и реализует восемь шагов, которые позволят уменьшить тарифы для населения.

Таким образом правительство уже установило предельную цену на газ на уровне 6,99 грн за кубометр.

Источник: Кабмин