Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали военнослужащего Вооруженных сил Украины. Его подозревают в работе на боевиков “ДНР”.

Он собирал различную информацию о ВСУ с целью передачи ее своим кураторам.

— По заданию кураторов злоумышленник собирал и передавал информацию о местах дислокации, силах и средствах одной из аэромобильных бригад ВСУ, которая участвует в проведении операции Объединенных сил. Он также выражал готовность к проведению активных диверсионных актов против украинских военных, — отметили в СБУ.

В ведомстве добавили, что мужчина накапливал оружие и средства поражения, которые изъяли во время обысков.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины. Ему грозит от восьми до 15 лет тюрьмы. Следствие продолжается.