Погода в Украине в четверг, 8 июля будет солнечной почти на всей территории страны. Столбики термометров покажут до +33 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Дожди с грозами ожидаются лишь в Одесской области и в оккупированном Крыму.

Так, на западе страны днем температура составит от +29 до +33 тепла. Ночью будет от +16 до +18 градусов.

В центральных и северных областях столбики термометров покажут от +27 до +31 градуса в дневное время, а ночью температура местами опустится до +15 градусов.

На юго-востоке Украины ожидается от +28 до +31 градуса днем, а ночью в регионе будет в пределах +18 градусов.

В Киеве днем воздух прогреется от +30 до 32 тепла, а ночью ожидается снижение температуры до +17 градусов.