Команда МАГАТЭ в ближайшее время посетит ЦХОЯТ в Чернобыльской зоне после атаки дрона
Команда Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетит Центральное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в Чернобыльской зоне для оценки последствий удара беспилотника, сообщили в ведомстве.
Визит экспертов МАГАТЭ в ЦХОЯТ: что известно
Как отметили в МАГАТЭ, украинская сторона проинформировала их команду об атаке дрона на Центральное хранилище отработанного ядерного топлива, расположенного в Чернобыльской зоне отчуждения.
В результате удара существенных повреждений получило здание приема контейнеров с топливом: взрывная волна повредила фасад, окна и двери, а также зацепила расположенные рядом сооружения.
Команда агентства в ближайшее время посетит объект, чтобы лично оценить масштабы повреждений и проверить ситуацию.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что атака РФ на ЦХОЯТ вызывает глубокую обеспокоенность, поскольку враг ударил по объекту, где хранятся значительные объемы ядерных материалов.
— Нападения на ядерные объекты абсолютно неприемлемы и прямо противоречат ключевым принципам ядерной безопасности, в том числе семи незаменимым столбам ядерной безопасности и защиты во время военного конфликта, — отметил Гросси.
Напомним, в ночь на 7 июня российский беспилотник атаковал площадку Центрального хранилища отработанного ядерного топлива вблизи Буряковки на Киевщине.
В результате удара произошел пожар в здании приема контейнеров, который спасатели впоследствии ликвидировали.
По данным украинской стороны, на момент взрыва отработанное ядерное топливо в поврежденном здании не сохранялось.
Пострадавших в персонале нет, а радиационный фон на территории хранилища остается в пределах нормы.
ЦХОЯТ предназначен для долгосрочного хранения отработанного ядерного топлива из украинских атомных электростанций.