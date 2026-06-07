Команда Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетит Центральное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в Чернобыльской зоне для оценки последствий удара беспилотника, сообщили в ведомстве.

Визит экспертов МАГАТЭ в ЦХОЯТ: что известно

Как отметили в МАГАТЭ, украинская сторона проинформировала их команду об атаке дрона на Центральное хранилище отработанного ядерного топлива, расположенного в Чернобыльской зоне отчуждения.

В результате удара существенных повреждений получило здание приема контейнеров с топливом: взрывная волна повредила фасад, окна и двери, а также зацепила расположенные рядом сооружения.

Сейчас смотрят

Команда агентства в ближайшее время посетит объект, чтобы лично оценить масштабы повреждений и проверить ситуацию.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что атака РФ на ЦХОЯТ вызывает глубокую обеспокоенность, поскольку враг ударил по объекту, где хранятся значительные объемы ядерных материалов.

— Нападения на ядерные объекты абсолютно неприемлемы и прямо противоречат ключевым принципам ядерной безопасности, в том числе семи незаменимым столбам ядерной безопасности и защиты во время военного конфликта, — отметил Гросси.

Напомним, в ночь на 7 июня российский беспилотник атаковал площадку Центрального хранилища отработанного ядерного топлива вблизи Буряковки на Киевщине.

В результате удара произошел пожар в здании приема контейнеров, который спасатели впоследствии ликвидировали.

По данным украинской стороны, на момент взрыва отработанное ядерное топливо в поврежденном здании не сохранялось.

Пострадавших в персонале нет, а радиационный фон на территории хранилища остается в пределах нормы.

ЦХОЯТ предназначен для долгосрочного хранения отработанного ядерного топлива из украинских атомных электростанций.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.