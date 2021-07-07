Глава правительства Литвы Ингрида Шимоните сообщила, что на границе с Беларусью страна построит стену. Это нужно для сдерживания потока мигрантов.

По ее словам, на границу с Беларусью также отправят дополнительные войска, чтобы сдерживать нелегальную миграцию.

— Сам процесс мы рассматриваем как гибридную агрессию, даже не против Литвы, а против ЕС в целом, которая, видимо, основана на принципиальной позиции ЕС и Литвы по поводу фальсификации результатов выборов и подавления гражданского общества, санкций, — сказала Шимоните.

Она заявила, что режим в Беларуси участвует в организации нелегальных потоков мигрантов, а условия для пересечения границы создаются намеренно.

— За этим мы видим цель нанести ущерб нашей стране и дестабилизировать ситуацию, — сообщила премьер-министр Литвы.

Шимоните подчеркнула, что армия будет направлена для того, чтобы увеличить силы, которые следят за правопорядком на границе.

— Начнется развертывание дополнительного физического барьера между Литвой и Беларусью. Это будет знаком и сдерживающим фактором для организаторов нелегальных миграционных потоков, — отметила она.

Напомним, из-за наплыва нелегальных мигрантов из Беларуси правительство Литвы объявило чрезвычайное положение в стране на государственном уровне.

Ранее в МВД страны заявили, что стена может стоить около €15 млн, ведь стоимость 1 км составляет €30 тыс. Власти Литвы рассматривают несколько вариантов забора, в частности одинарный, двойной, с колючей проволокой или сигнализацией.

Источник: 15 min