Все требования выполнены: Украина рассчитывает получить $700 млн от МВФ в 2021 году

Украина надеется получить в 2021 году транш от Международного валютного фонда в размере около $0,7 млрд ($700 млн) по программе stand-by.

Сейчас министр финансов Сергей Марченко с делегацией ведет соответствующие переговоры в Вашингтоне. Об этом во время пресс-конференции после форума Украина 30 сообщил глава Минэкономики Алексей Любченко.

Он отметил, что все обязательства, которые брала на себя Украина, выполнены. Поэтому правительство надеется, что средства все же удастся получить.

Но, по мнению Алексея Любченко, не стоит ожидать больших экономических потрясений даже если очередной транш МВФ не поступит в Украину до конца года.

В июне 2020 года Международный валютный фонд утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на сумму около $5 млрд. Первый транш в размере $2,1 млн наше государство уже получило.

На днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина обязательно выполнит все требования МВФ и осенью получит очередной транш. По его словам, согласованием сроков занимается правительство.

Также глава государства заверил, что без транша МВФ Украина справится.