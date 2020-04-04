1 300 градусів та отруйний дим. Бойовики вдарили по ЗСУ фосфорними снарядами

На передовій від початку 4 березня бойовики вже тричі порушили режим тиші. Зокрема, біля Золотого-5 та Водяного. А напередодні ворог 16 разів відкривав вогонь по українських позиціях.

Цього тижня російські війська буквально засіяли поле перед українськими позиціями запальними снарядами. 29 мін 120-го калібру випалили землю фосфором. Ці боєприпаси, що заборонені міжнародними конвенціями, горять при температурі до 1 300 градусів, виділяючи отруйний дим.

На сусідніх позиціях армійці кажуть, що бойовики гатили по всій ділянці фронту, кілька мін долетіло і до них. Позиції під Горлівкою російські окупанти намагаються підпалити від початку весни. Тут у них одразу кілька цілей: розмінувати територію для проходження штурмових груп, здійснити атаку, коли армійці гаситимуть пожежу і завдати шкоди військовим. Докладніше у сюжеті Володимира Михайлова.

Нагадаємо, у зв’язку з карантинними заходами з протидії коронавірусу тимчасово призупинили щорічні планові відпустки військовослужбовцям ЗСУ.

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