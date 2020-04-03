Военнослужащим ВСУ временно приостановили ежегодные плановые отпуска

В связи с карантинными мероприятиями по противодействию коронавируса временно приостановили ежегодные плановые отпуска военнослужащим ВСУ.

Об этом сообщил начальник Управления правового обеспечения Генштаба ВСУ Юрий Бобров.

— Основные отпуска приостановлено в связи с тем, что военнослужащие должны быть в местах выполнения задач и выполнять требования постановления Кабинета министров Украины, которым введен режим чрезвычайной ситуации, — сказал Бобров.

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Также действуют ограничения по предоставлению отпусков для сдачи экзаменационных сессий в гражданских учебных заведениях.

Ранее Факты ICTV писали, что 3 апреля Кабинет министров Украины утвердил список дополнительных ограничений на время карантина. Усиленные запреты начинают действовать с понедельника, 6 апреля.

Источник: Армия ФМ