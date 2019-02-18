Получили $2 тыс.! Кто и для чего пытался поджечь храм МП в Запорожье

Незаконная агитация, подкуп избирателей и попытки кандидатов настроить друг против друга провокациями. Это самые распространенные нарушения избирательного законодательства. Их правоохранители фиксируют каждый день.

По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, от начала гонки его ведомство уже зарегистрировало более 1,5 тыс. таких заявлений. Открыто 60 уголовных производств.

Для оперативного реагирования на нарушения, все силовые ведомства создадут специальный межведомственный координационный центр. По словам генпрокурора Юрия Луценко, некоторые политики и СМИ вообще стараются вбить клин между правоохранителями. И все это бесполезно.

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Параллельно правоохранители ждут провокаций со стороны России. Кремль уже пытается дестабилизировать ситуацию из-за поджога храмов Московского патриархата. В эти выходные СБУ задержала в Запорожье мужчину и женщину, которые попытались уничтожить одну из святынь города.

Задержанные признались, за свою работу они получили 2 тыс. долларов. Это не первый их поджог храмов в Запорожье, говорят в СБУ. Деньги и инструкции им передавали люди из оккупированного Донбасса. Василий Грицак утверждает – автор плана, бывший сотрудник СБУ, который сейчас работает в безопасности террористической ДНР.

И в СБУ утверждают: любые атаки Москвы наши спецслужбы готовы отбить. Особое внимание силовиков будет приковано к кибератакам. Ведь есть данные, что российские спецслужбы попытаются сломать серверы ЦИК.

К слову, как Кремль планирует вмешаться в выборы в Украине с помощью Насти Рыбки.

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