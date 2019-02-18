Отримали $2 тис.! Хто і для чого намагався підпалити храм МП у Запоріжжі

Незаконна агітація, підкуп виборців та намагання кандидатів влаштувати один проти одного провокаціями. Це найпоширеніші порушення виборчого законодавства. Їх правоохоронці фіксують чи не щодня.

За даними міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, від початку перегонів його відомство вже зареєструвало понад 1,5 тис. таких заяв. Відкрито 60 кримінальних проваджень.

Для оперативного реагування на порушення, всі силові відомства створять спеціальний міжвідомчий координаційний центр. За словами Генпрокурора Юрія Луценка, деякі політики та ЗМІ взагалі намагаються вбити клин між правоохоронцями. Та все це марно.

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Паралельно правоохоронці чекають провокацій з боку Росії. Кремль уже намагається дестабілізувати ситуацію через підпал храмів Московського патріархату. Цими вихідними СБУ затримала в Запоріжжі чоловіка та жінку, які спробували знищити одну зі святинь міста.

Затримані зізналися, за свою роботу вони отримали 2 тис. доларів. Це не перший їхній підпал храмів у Запоріжжі, кажуть у СБУ. Гроші та інструкції їм передавали люди з окупованого Донбасу. Василь Грицак переконує – автор плану, колишній співробітник СБУ, який нині працює в безпеці терористичної ДНР.

Та в СБУ переконують: будь-які атаки Москви наші спецслужби готові відбити. Особлива увага силовиків буде прикута до кібератак. Адже є дані, що російські спецслужби спробують зламати сервери ЦВК.

До слова, як Кремль планує втрутитися у вибори в Україні за допомогою Насті Рибки.

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