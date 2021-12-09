1 тыс. грн за вакцинацию: как получить и на что можно потратить

Сделали две прививки и имеете зеленый сертификат в приложении Дія на смотрфоне и вам более 18 лет – уже с 19 декабря можете претендовать на 1 тыс. грн.

Приложение нужно будет обновить, а дальше следовать подсказкам и через программу электронных услуг выбрать один из банков в перечне.

— Такая услуга в мире реализуется впервые, механизм очень простой. Несколько кликов, три критерия, далее можете получить эти деньги на счет, — рассказал Мстислав Баник — руководитель по развитию цифровых услуг в Минцифры.

Банки будут открывать виртуальную электронную карточку, теоретически смогут выдать и пластик. Деньги обещают в течение двух дней после заявки. Снять их нельзя, а потратить позволят только на кино, театр, спортзалы, книги и путешествия железной дорогой или самолетом внутри страны.

Потратить их можно в течение четырех месяцев со дня начисления.

— Оформление этой карты бесплатное, не будет ни одной платы за обслуживание. С 19 по 29 декабря можно подать заявку и успеть получить 1 тыс. грн еще в этом году, — подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Кабмин утвердил перечень MMC-кодов, попадающих под программу бизнесов. К примеру, если книги продают в супермаркете, купить их вы не сможете.

А если поп-корном торгует кинотеатр – из этой тысячи можно будет рассчитаться. Тем, кто не понял процедуры, ее объяснят либо онлайн, либо в одном из 800 Дія-центров. Есть такой – на столичном вокзале.

Чиновники объясняют: 1 тыс. грн — это и благодарность сознательным гражданам, и поддержка бизнеса, наиболее пострадавшего из-за пандемии. К примеру, кино потеряло от 50 до 70% доходов.

— У них появляются средства, поощряющие их посетить кинотеатры, музеи, купить книгу. Это не самая плохая история, к чему можно присоединяться. Потому что книга развивает критическое мышление. Театры и кино позволяют приобщиться к художественным практикам, — говорит Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики Украины.

В правительстве рассчитывают, что система не упадет, а выделенных из бюджета денег хватит на тех, кто получил Covid-сертификаты через Дію. Сейчас это 7,5 млн. украинцев.

– В бюджете 2021 года заложено 8 млрд грн. Также предусмотренные средства в бюджете 2022 года – это 3 млрд грн. Будем смотреть на динамику, – заявила Ирина Новикова, заместитель министра экономики Украины.

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