1 тис. грн за вакцинацію: як отримати та на що можна витратити

Маєте два щеплення та зелений сертифікат у застосунку Дія на сматрфоні і вам понад 18 років – уже з 19 грудня можете претендувати на 1 тис. грн.

Застосунок треба буде оновити, а далі йти за підказками і через програму електронних послуг вибрати один із банків у переліку.

– Така послуга у світі реалізується вперше, механізм дуже простий. Кілька кліків, три критерії, далі ви можете отримати ці гроші на рахунок, – розповів Мстислав Банік – керівник із розвитку цифрових послуг у Мінцифрі.

Банки відкриватимуть віртуальну електронну картку, теоретично, зможуть видати і пластик. Гроші обіцяють протягом двох днів після заявки. Зняти їх не можна, а витратити дозволять лише на кіно, театр, спортзали, книжки та подорожі залізницею чи літаком усередині країни. Витратити їх можна упродовж чотирьох місяців із дня нарахування.

– Оформлення цієї картки безкоштовне, не буде жодної плати за обслуговування. З 19 до 29 грудня можна подати заявку і встигнути отримати 1 тис. грн ще у цьому році, – наголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Кабмін затвердив перелік MMC-кодів бізнесів, які потрапляють під програму. Наприклад, якщо книжки продають у супермаркеті, купити їх ви не зможете. А якщо поп-корном торгує кінотеатр – із цієї тисячі можна буде розрахуватися. Тим, хто не зрозумів процедури, її пояснять або онлайн, або в одному із 800 Дії-центрів. Є такий – на столичному вокзалі.

Урядовці пояснюють: 1 тис. грн – це і подяка свідомим громадянам, і підтримка бізнесу, який найбільше постраждав через пандемію. Приміром, кіно втратило від 50 до 70% прибутків.

– У них з’являються кошти, які заохочують їх відвідати кінотеатри, музеї, купити книжку. Це не найгірша історія, до чого можна долучатися. Тому що книжка розвиває критичне мислення. Театри і кіно дають можливість долучитися до мистецьких практик, – каже Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України.

В уряді розраховують, що система не впаде, а виділених із бюджету грошей вистачить на тих, хто отримав Covid-сертифікати через Дію. Нині це 7,5 млн українців.

– У бюджеті 2021 закладено 8 млрд грн. Також передбачені кошти у бюджеті 2022 – це 3 млрд грн. Будемо дивитися на динаміку, – заявила Ірина Новікова, заступниця міністра економіки України.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.