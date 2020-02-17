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Факты / Видео / Украина / Общество

10 км через горы, лес и снега: как дети ходят в школу на Верховинщине

Сотни детей высокогорных районов Прикарпатья в школу ходят пешком по пять-семь километров в морозы и метели. Все из-за нехватки транспорта для перевозки. На 36 школ Верховинского района всего 16 автобусов. Новых из них – единицы, большинство в ужасном состоянии.

Села высокогорной Верховинщины размещены на высоте 800 метров над уровнем моря. 30% детей живут в пришкольных интернатах, остальные обычно ходят пешком. В районе посчитали, что только на образовательные нужды до конца года в местном бюджете не хватает 30 млн грн. А особый статус высокогорного района до сих пор никаких преференций не дает. Здесь надеются, что в этом году наконец заработает государственная программа Школьный автобус. Детали в сюжете Ирины Тимчишин.

Напомним, на Николаевщине в Первомайске родителей школьников попросили купить огнетушители и респираторы.

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