Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Суспільство

10 км через гори, ліс і сніги: як діти ходять до школи на Верховинщині

Сотні дітей високогірних районів Прикарпаття до школи ходять пішки по п’ять-сім кілометрів в морози та хуртовини. Все через нестачу транспорту для перевезення. На 36 шкіл Верховинського району всього 16 автобусів. Нових з них – одиниці, більшість у жахливому стані.

Села високогірної Верховинщини розміщені на висоті 800 метрів над рівнем моря. 30% дітей живуть у пришкільних інтернатах, решта зазвичай ходять пішки. У районі порахували, що лише на освітні потреби до кінця року у місцевому бюджеті не вистачатиме 30 млн грн. А особливий статус високогірного району досі ніяких преференцій не дає. Тут сподіваються, що цього року нарешті запрацює державна програма Шкільний автобус. Деталі у сюжеті Ірини Тимчишин.

Нагадаємо, на Миколаївщині в Первомайську батьків школярів попросили купити вогнегасники і респіратори.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Весняні канікули 2020 в Україні – дата
Весняні канікули 2020 в Україні – дата
На Миколаївщині школа просить батьків купити вогнегасники і респіратори
На Миколаївщині школа просить батьків купити вогнегасники і респіратори
Віддані роботі за 1,5 тис грн. Як за мізерну зарплату працюють українські поштарі
Віддані роботі за 1,5 тис грн. Як за мізерну зарплату працюють українські поштарі
Як вести онлайн-проекти і організовувати людей – Школа районного адміна у Дніпрі
Як вести онлайн-проекти і організовувати людей – Школа районного адміна у Дніпрі
Витягнули з крижаної води. У Козятині старшокласники врятували життя чоловіку
Витягнули з крижаної води. У Козятині старшокласники врятували життя чоловіку
Петанг, фрісбі та флорбол: які види спорту хочуть внести до шкільної фізкультури
Петанг, фрісбі та флорбол: які види спорту хочуть внести до шкільної фізкультури
Чверть шкільних меню не відповідає нормам – Держпродспоживслужба
Чверть шкільних меню не відповідає нормам – Держпродспоживслужба
У Києві біля школи замість обіцяного басейну звели паркінг для ЖК
У Києві біля школи замість обіцяного басейну звели паркінг для ЖК

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка