10 км через гори, ліс і сніги: як діти ходять до школи на Верховинщині

Сотні дітей високогірних районів Прикарпаття до школи ходять пішки по п’ять-сім кілометрів в морози та хуртовини. Все через нестачу транспорту для перевезення. На 36 шкіл Верховинського району всього 16 автобусів. Нових з них – одиниці, більшість у жахливому стані.

Села високогірної Верховинщини розміщені на висоті 800 метрів над рівнем моря. 30% дітей живуть у пришкільних інтернатах, решта зазвичай ходять пішки. У районі порахували, що лише на освітні потреби до кінця року у місцевому бюджеті не вистачатиме 30 млн грн. А особливий статус високогірного району досі ніяких преференцій не дає. Тут сподіваються, що цього року нарешті запрацює державна програма Шкільний автобус. Деталі у сюжеті Ірини Тимчишин.

Нагадаємо, на Миколаївщині в Первомайську батьків школярів попросили купити вогнегасники і респіратори.

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