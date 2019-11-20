10 млн на амбулаторию, которая не работает! Почему больница для семи сел под замком

Построенная еще весной амбулатория в селе Бердянка на Харьковщине не работает – ее возвели по программе Минрегиона, и еще в мае должны были оказывать первую медицинскую помощь жителям семи деревень. Однако, медики до сих пор принимают пациентов в старом здании, где холодно и течет крыша. Кто виноват – в местной власти говорят бюрократия.

Одноэтажное здание уже более полувека служит местным за больницу. Медучреждение обслуживает семь сотен душ местных и жителей еще шести близлежащих сел. Но в советские времена здесь было хотя бы тепло, говорят местные.

Здание аварийное, без воды и канализации, электропровод протянули через кабинет, к нему подключили калорифер, чтобы хоть как-то согреться, говорит медсестра. Ездили в область жаловаться, но получили на орехи.

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Возвели и оборудовали новенькую амбулаторию за 10 млн грн с нуля. Это программа Минрегиона по развитию сельской медицины, которую Харьковщина внедряла одной из первых. Здесь даже пациентов принимали, но только несколько дней, говорят местные. С тех пор на замке и амбулатория, и специально приобретенный автомобиль.

Новая амбулатория не работает из-за бюрократических процедур, говорит председатель объединенной общины. Отапливать помещение ничем, разрешения от облэнерго нет, здание до сих пор не сдали в эксплуатацию. За лето решить вопрос не успели – и уже через неделю, обещает, амбулатория заработает.

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