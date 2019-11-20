10 млн на амбулаторію, яка не працює! Чому лікарня для семи сіл під замком

Побудована ще навесні амбулаторія у селі Бердянка на Харківщині не працює – її звели за програмою Мінрегіону, і ще в травні мали надавати першу медичну допомогу жителям семи сіл. Однак, медики і досі приймають пацієнтів у старій будівлі, де холодно і тече дах. Хто винен – в місцевій владі кажуть бюрократія.

Одноповерхова будівля вже понад півстоліття служить місцевим за лікарню. Медзаклад обслуговує сім сотень душ місцевих, і жителів ще шести прилеглих сіл. Та в радянські часи тут було хоча б тепло, кажуть місцеві.

Будівля аварійна, без води і каналізації, електродріт протягнули через кабінет, до нього підключили калорифер, щоб хоч якось зігрітися, каже медсестра. Їздили в область скаржитися, натомість отримали на горіхи.

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Звели й обладнали новеньку амбулаторію за 10 млн грн з нуля. Це програма Мінрегіону з розвитку сільської медицини, яку Харківщина впроваджувала однією з перших. Тут навіть пацієнтів приймали, однак лише кілька днів, кажуть місцеві. Відтоді на замку й амбулаторія, і спеціально придбаний автомобіль.

Нова амбулаторія не працює через бюрократичні процедури, каже голова об’єднаної громади. Опалювати приміщення нічим, дозволу від обленерго немає, будівлю і досі не здали в експлуатацію. За літо вирішити питання не встигли – та вже за тиждень, обіцяє, амбулаторія запрацює.

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