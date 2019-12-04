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10 лет отрезаны от мира! Жители Лазещины начали восстанавливать переправу самостоятельно

Резиновые сапоги – весной, летом и осенью, а зимой – санки. Без них жители закарпатского села Лазещина из дома не выходят. Уже 10 лет часть села отрезана от цивилизации. В магазин или больницу – или вброд по реке или несколько километров подвесным мостом. Люди устали ждать нормальной переправы и принялись строить ее самостоятельно.

У Марии шесть пар резиновых сапог. Как и большинство местных, реку переходит вброд. Зимой или летом – люди идут в воду при любой погоде.

Если поток мелкий, через него едут даже машинами. Впрочем, каждый ливень блокирует проезд.

Добраться на противоположный берег можно другой дорогой – в объезд несколько километров. Впереди подвесной мост и он только пешеходный, сетуют местные.

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На том берегу на холмах раскинулось более 40 домов. Среди жителей дети и немощные. Скорая сюда не заедет – больных к главной дороге выносят на руках. Хоронить покойников еще труднее.

Мост, который объединял горцев с селом, разрушило наводнение еще 11 лет назад. Устав от скитаний, люди взялись самостоятельно восстанавливать переправу. Уже укрепили берег и установили основу.

Теперь нужно проложить доски – с этим обещал помочь сельский голова. Он признает, построить мост за бюджетные деньги почти нереально, через бюрократические препоны и многочисленную документацию, и проектная стоимость переправы потянула бы как минимум на миллион.

С бюджетом в два миллиона гривен село обслуживает 15 переправ через реку. На деньги из районного бюджета рассчитывать не приходится. Раховщина – район дотационный. На ремонт и строительство мостов надо более 50 млн грн, в этом году получили только миллион.

Факты ICTV ранее писали о том, что на Закарпатье селяне самостоятельно починили мост.

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