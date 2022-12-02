11 из 12 пусков попали в цель: как работает украинская ПВО и готова ли к новым атакам РФ

Украинская противовоздушная оборона сейчас сбивает более 75% всех враждебных целей.

Для того, чтобы этот показатель был еще выше – подразделения ПВО постоянно тренируются и тесно сотрудничают с воздушными силами.

Зенитник Александр показал, как быстро и умело готовит мобильную установку Стингер. Спокойно и почти без эмоций мужчина рассказал о своих поистине удивительных результатах.

— Из 12 пусков – 11 попали четко в цель. Первые две цели я сбил под Киевом – два штурмовика Су – 25. Ближе к Буче я сбил два вертолета КА – 52. Затем шесть беспилотников. И на боевом дежурстве я сбил одного Шахеда, – сказал Александр.

Каждый уничтоженный российский самолет, вертолет, ракета – это спасенные украинские жизни.

Мобильные подразделения ПВО постоянно меняют свое местоположение и в день наматывают сотни километров.

К примеру, подразделение, оборудованное крупнокалиберными пулеметами, специализируется на сбивании иранских Шахедов.

– Если цель находится в зоне нашей ответственности – мы выезжаем. И чтобы не допустить поражения домов или других структур – мы работаем исключительно по устью реки или по каким-то объектам, чтобы не задеть инфраструктуру, – рассказал пулеметчик мобильного подразделения ПВО Александр.

Британский зенитно-ракетный комплекс Штормер считается одним из лучших, его не зря называют “невидимым”, рассказал командир этой машины Виталий.

Его подразделение на Востоке уже сбило более 10 российских воздушных целей, а сейчас — они на боевом дежурстве в Киевской области.

– Это уникальная машина. Ее не видит РЛС (Радиолокационная станция – Ред.) противника. Они работают на фотометрическом поиске целей. И за счет этого они являются очень полезными при выполнении боевых задач, — сказал Виталий.

Удачно защищает наше небо от российских ракет, беспилотников и авиации германская зенитная самоходная артиллерийская установка Гепард.

– Эта машина пришла к нам четыре месяца назад, мы ею уже овладели. Благодаря нашим партнерам из Германии, все хорошо, работаем очень эффективно. Как показала практика – уже три крылатые ракеты обезвредили, это Х-101 и Калибр, – сказал командир зенитной самоходной установки Дмитрий.

Готовность защитников неба на Северном направлении проверил командующий Объединенными Силами ВС Украины Сергей Наев. Говорит, конечно, что хотелось бы еще больше средств ПВО.

– Система противовоздушной обороны постоянно совершенствуется. Мы потихоньку получаем необходимые нам средства поражения воздушных целей и осуществляем улучшение системы ПВО, — сказал Сергей Наев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.