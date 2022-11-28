Одна из важнейших побед: как ВСУ освобождали Херсон от оккупантов

Освобождение Херсона, без сомнения, войдет в историю как одна из важных побед в войне с Россией. Каждый день становится известно все больше подробностей о том, как ВСУ выбивали оккупантов из населенных пунктов Херсонской области.

Украинские военные поделились рассказом, как проходили тяжелые бои возле села Брускинское.

Брускинское – небольшое село в Херсонской области, позиции вблизи которого имели важное стратегическое значение. Еще неделю назад оно было оккупировано. Сейчас в деревне остались только грязь, мусор, разбросанные вещи, патроны – ведь россияне бежали настолько быстро, что одна из их “духовных скреп” Своих не бросаем полностью треснула.

Противник избегал прямого противостояния, забрасывая украинских военнослужащих разными видами снарядов, но все бесполезно:

— Сначала нас хотели оттеснить огнем из подствольных гранатометов, наводили артиллерию, но ребята стойко держались и отвечали. После одной нашей удачной контратаки в их сторону россияне уже отошли совсем далеко – рассказывает военнослужащий ВС Украины Тарас.

После того как украинские военные заняли позиции, оккупанты предприняли несколько попыток уничтожить наших защитников, но и здесь их постигла неудача.

Отступая, враг пытался уничтожить свою технику, но даже это российской армии не удалось.

Вместе с уцелевшей техникой и целыми складами оружия армия РФ оставила огромное количество доказательств своих военных преступлений.

По словам военнослужащих Украины, для ВСУ война продолжается в активном и положительном характере. Наши герои продвигаются дальше, отражая атаки оккупантов, пока враг не справляется со своими задачами и отходит на другие позиции.

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