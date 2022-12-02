11 з 12 пусків влучили в ціль: як працює українська ППО та чи готова до нових атак РФ

Українська протиповітряна оборона нині збиває понад 75% усіх ворожих цілей.

Для того, щоб цей показник був ще вищим – підрозділи ППО постійно тренуються і тісно співпрацюють з повітряними силами.

Зенітник Олександр показав, як швидко і вправно готує мобільну установку Стінгер. Спокійно і майже без емоцій чоловік розповів про свої насправді дивовижні результати.

– З 12 пусків – 11 влучили чітко в ціль. Перші дві цілі я збив під Києвом – два штурмовики Су – 25. Ближче до Бучі я збив два гелікоптери КА – 52. Потім шість безпілотників. І на бойовому чергуванні я збив одного Шахеда, – сказав Олександр.

Кожен знищений російський літак, гелікоптер, ракета – це врятовані українські життя.

Мобільні підрозділи ППО постійно змінюють своє місце розташування і в день намотують сотні кілометрів.

Приміром, підрозділ, обладнаний великокаліберними кулеметами, спеціалізується на збиванні іранських Шахедів.

– Якщо ціль перебуває в зоні нашої відповідальності – ми виїжджаємо. І щоб не допустити ураження домівок або інших структур – ми працюємо виключно по гирлу річки або по якихось об’єктах, щоб не зачепити інфраструктуру, – розповів кулеметник мобільного підрозділу ППО Олександр.

Британський зенітно-ракетний комплекс Штормер вважають одним із найкращих, його недаремно називають “невидимим”, розповів командир цієї машини Віталій.

Його підрозділ на Сході вже збив понад 10 російських повітряних цілей, а нині – вони на бойовому чергуванні у Київській області.

– Це унікальна машина. Її не бачить РЛС (Радіолокаційна станція – Ред.) противника. Вони працюють на фотометричному пошуку цілей. І за рахунок цього вони виявляються дуже корисними при виконанні бойових завдань, – сказав Віталій.

Успішно боронить наше небо від російських ракет, безпілотників та авіації і німецька зенітна самохідна артилерійська установка Гепард.

– Ця машина прийшла до нас чотири місяці тому, ми її вже опанували. Дякуючи нашим партнерам з Німеччини, все добре, працюємо дуже ефективно. Як показала практика – вже три криталі ракети знешкодили, це Х-101 та Калібр, – сказав командир зенітної самохідної установки Дмитро.

Готовність оборонців неба на Північному напрямку перевірив командувач Об’єднаних Сил ЗС України Сергій Наєв. Каже, звісно, що хотілося б ще більше засобів ППО.

– Система протиповітряної оборони постійно вдосконалюється. Ми потихеньку отримуємо необхідні нам засоби ураження повітряних цілей, і здійснюємо покращення системи ППО, – сказав Сергій Наєв.

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