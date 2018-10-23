120 млн тонн: запаси нафти в Україні та чому її не видобувають

120 мільйонів тонн – це тільки розвідані запаси нафти в Україні. За оцінками геологів у нас мільярдні перспективи. Але вони не розвідані.

Наростити видобуток можна за рахунок нових технологій та іноземних інвестицій.

Понад половина відомих покладів на Харківщині та Полтавщині, у західному регіоні – 18% запасів. Та у розвідку вкладають мізерні інвестиції, тому ми вичерпуємо нинішні запаси і не відкриваємо нових.

Існують і нелегальні заводи – так звані самовари, де роблять низькоякісне пальне, але скільки їх достеменно невідомо. Іноді їх виявляють і закривають правоохоронці. У результаті цієї розрухи і відсутності стратегічного планування Україна сидить на голці імпортного бензину.

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Іноземним інвесторам зайнятись глибинною геологорозвідкою і видобутком непросто через корупцію, та й переробляти нафту можна в Україні лише у єдиного монопольного підприємства. Вивозити сировину з країни також складно.

До слова, аварія на газорозподільчому пункті у селищі Дубище на Волині ледь не повбивала людей. Газ у трубах трьох будинків – був такого тиску, що тріскалися лічильники. Дивом ніхто не постраждав.

Опубліковано Жовтень, 23 в 14:55



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