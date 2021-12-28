$150 млн инвестиций и сотни рабочих мест: в Украине заработает новый промышленный гигант

Уже через четыре года в Кировоградской области на полную заработает новый промышленный гигант. Для запуска предприятия потребовалось 150 млн долларов инвестиций.

Речь идет о Долинском горнообогатительном комбинате, который запустит производство на месте недостроенного промышленного гиганта советского периода.

Там восстановят железную дорогу и построят новые цеха. Кроме того, появится 1,5 тыс. новых рабочих мест.

Все это сделает горнодобывающая компания Рудомайн, которая выиграла аукцион и приобрела украинскую долю предприятия.

Когда комбинат заработает, это существенно увеличит объемы переработки железной руды в Украине, а в государственную казну поступят миллионы налогов.

– Здесь будет перерабатываться окисленная железная руда. Объемы переработки составят ориентировочно 12 млн тонн в год, — рассказал директор компании Рудомайн Владимир Колос.

Комбинат начали возводить еще в 1985 году СССР и ряд стран социалистического лагеря. Однако работу не довели до конца. После распада СССР в проекте остались Украина, Румыния и Словакия.

Готовое на 65% предприятие так никогда и не заработало. Зато накопило 450 млн грн долгов. Их в первую очередь погасит инвестор.

Для Долинской – города, задуманного как сателлит предприятия – комбинат важен. Проект может дать полторы тысячи рабочих мест, а это новые специалисты и жители. В перспективе может произойти финансирование социального развития города на миллион долларов и восстановление жилищного фонда.

– По планам предприятия это около 37 млн долларов налогов, которые планируют направить к нам. Когда сегодня бюджет города 150 млн грн, это колоссальный прорыв, развитие, — подчеркнул городской голова Долинской территориальной общины Евгений Звиздовский.

До 2023 года компания Рудомайн планирует запустить первую очередь достройки комбината. А уже в 2025-м – вывести предприятие на полную мощность. Ежегодно там будут перерабатывать более 12 млн тонн железной руды и выпускать до 3 млн тонн готовой продукции.

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