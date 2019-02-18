179 загиблих, десятки зниклих безвісти. Україна шанує героїв оборони Дебальцевого

Сьогодні в Україні вшановують захисників Дебальцевого. Саме 4 роки тому за це місто точилися наймасштабніші бої.

В боях загинули 179 українських військових. 81 зник безвісти. Понад сто солдатів потрапили у полон.

Нашим армійцям вдалося протримати його оборону 9 місяців. Але у лютому 2015 року – українські війська змушені були його покинути, бо за другими Мінськими угодами, наша армія відкривати вогонь у відповідь не мала права. Натомість ворог бив з усього наявного важкого озброєння.

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18 лютого 2015 року організованими колонами військові з технікою пішли з Дебальцевого. Багато хто діставався полями, йдучи без сну десятки кілометрів.

Поодинокі групи бійців ще тиждень вели бої в Дебальцевому, адже дали собі слово ні в якому разі не відступати.

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