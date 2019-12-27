2 секунды на спасение: враг стреляет в ВСУ беззвучными снарядами

26 декабря количество обстрелов на передовой значительно увеличилось – было 17 вражеских атак. Один армеец ранен. И это за считанные дни до перемирия, о котором договорилась нормандская четверка.

Читайте: Бьют по жилым кварталам и гражданским. Боевики не прекращают обстрелы в ООС

Террористы атаковали одновременно с нескольких точек. Несмотря на относительно небольшой калибр боеприпасов автоматического гранатомета, осколочные гранаты, которые выпускают боевики, имеют особенность лететь беззвучно. Подробности с передовой от Владимира Михайлова.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как под Авдеевкой снайпер попал в голову бойцу ООС.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.