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Бьют по жилым кварталам и гражданским. Боевики не прекращают обстрелы в ООС

Российские наемники продолжают атаковать мирных людей на Донбассе. В прифронтовой зоне боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки. Под огонь попала улица, по которой ежедневно в школу ходят десятки учеников.

Одна из пуль влетела женщине в грудную клетку и вылетела через плечо, мать накрыла собой своего ребенка.

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Раненой военные немедленно оказали помощь и направили в Кураховскую больницу, где ее прооперировали. Врачи говорят, что женщина пережила второе рождение.

Вражеские снайперы ведут охоту на украинцев из разбитых домов. Бывшие дачи под Авдеевкой террористические войска превратили в огневые точки, а автомобильные развязки под Донецком на минометные расчеты.

Но сейчас Донбасс атакуют мощные ветры. С одной стороны, это затрудняет работу выражаем снайперам, а с другой – усложняет ситуацию на позициях.

Хотя еще на прошлой неделе характер войны на линии соприкосновения был другой. Вместо ветров утром позиции атаковали обильные туманы, поэтому боевые действия террористы начинали вечером, когда густая пелена уже спадала.

Обстреляв один участок, пророссийские боевики завязывали бой на соседней, будто волнами проверяя уязвимые позиции. Днем на подступах к Авдеевки враг активности не проявляет, однако это не повод расслабляться.

Напомним, бывший “народный мэр” Горловки, который позже получил “должность” первого секретаря городского комитета Компартии в “ДНР”, Эдуард Матюха оказался украинским разведчиком.

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