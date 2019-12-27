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Факти / Відео / Україна

2 секунди на порятунок: ворог цілить у ЗСУ беззвучними снарядами

26 грудня кількість обстрілів на передовій значно збільшилась – було 17 ворожих атак. Один армієць поранений. І це за лічені дні до перемир’я, про яке домовилась нормандська четвірка.

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Терористи атакували одночасно з кількох точок. Попри відносно невеликий калібр боєприпасів автоматичного гранатомету, осколкові гранати, які випускають бойовики, мають особливість летіти беззвучно. Подробиці з передової від Володимира Михайлова.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як під Авдіївкою снайпер влучив у голову бійцю ООС.

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