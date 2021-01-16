242 дня обороны и около сотни погибших военных: Украина чтит память киборгов

16 января в Украине чтят память киборгов – украинских воинов, которые 242 дня самоотверженно защищали Донецкий аэропорт.

26 мая украинские бойцы с подмогой вертолетов и штурмовиков блестяще отбили аэропорт. Он должен был стать стратегическим объектом во время штурма самого Донецка. Но команды о наступлении не было.

Бои возобновились осенью. 28 сентября – одна из черных дат в календаре. Тогда уже истощенную 93 бригаду должна была сменить 79 бригада. Но тогда танк подбил два украинских БТР. Погибли 9 наших бойцов.

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Самые кровавые бои пришлись на январь 2015 года. Тогда боевики взорвали терминал. Наши военные понимали, что аэропорт нужно покидать.

В результате подрыва терминала, по разным данным погибли более полусотни защитников. Всего, по официальным данным, защищая Донецкий аэропорт, погибли около 100 военных.

Киборгами наших ребят стали называть российские боевики, которые безуспешно штурмовали аэродром. Впоследствии легенда о несокрушимость бойцов разлетелась по всей стране. И несмотря на то, что ДАП украинская армия вынужденна были оставить, люди выдержали – не выдержал бетон.

Сутки на Донбассе

За прошедшие сутки, 15 января, на территории проведения Операции объединенных сил было зафиксировано нарушение режима тишины. В результате было ранено одного украинского военного.

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