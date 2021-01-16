242 дні оборони та до сотні загиблих військових: Україна вшановує пам’ять кіборгів

16 січня в Україні вшановують пам’ять кіборгів – українських воїнів, які 242 дні самовіддано боронили Донецький аеропорт.

26 травня українські бійці за підмогою вертольотів та штурмовиків блискуче відбили аеропорт. Він мав стати стратегічним об’єктом під час штурму самого Донецька. Та команди про наступ не було.

Бої відновилися восени. 28 вересня – одна з чорних дат у календарі. Тоді вже виснажену 93 бригаду мала змінити 79 бригада. Але тоді танк підбив два українські БТР. Загинули 9 наших бійців.

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Найкривавіші бої припали на січень 2015 року. Тоді бойовики підірвали термінал. Наші військові розуміли, що аеропорт потрібно покидати.

У результаті підриву терміналу, за різними даними загинули більш як півсотні захисників. Загалом, за офіційними даними, захищаючи Донецький аеропорт, загинули близько 100 військових.

Кіборгами наших хлопців почали називати російські бойовики, що безуспішно штурмували летовище. Згодом легенда про незламність бійців розлетілась по всій країні. І попри те, що ДАП українська армія змушену були лишити, люди витримали – не витримав бетон.

Доба на Донбасі

Минулої доби, 15 січня, на території проведення Операції об’єднаних сил було зафіксовано порушення режиму тиші. У результаті було поранено одного українського військового.