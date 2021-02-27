25-летний врач открыл бесплатную школу диабета

Мариуполец Алексей Поляков всю жизнь болеет диабетом. Четвертая городская больница — его второй дом. Еще маленьким он уверял медиков, вернется сюда уже не как пациент, а как врач. Окончил медуниверситет в Запорожье, а в интернатуру пошел в родное эндокринологическое отделение, где работает уже 3 года.

Молодой врач отслеживает новые технологии и хотел бы заменять ими устаревшие методы лечения. Для начала испытывает на себе.

Алексей на волонтерских началах открыл бесплатную школу диабета. Одна из постоянных учениц — Валентина. Диабетом болеет 5 лет. Советы молодого врача для нее очень полезны.

Кроме работы в стационаре, Алексей Поляков принимает еще в центре первичной помощи, а также практикует в мануальной терапии.

Как украинские медики спасают больных Covid-19

Украинские врачи, которые работают с больными коронавирусом, берутся за самые сложные случаи и пытаются помочь пациентам, которые находятся на разных стадиях заболевания. Иногда им приходится вытаскивать людей с того света.

Сейчас кровати не переполнены, но специалисты со страхом читают об ухудшении эпидситуации в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

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