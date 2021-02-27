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25-річний лікар відкрив безкоштовну школу діабету

Маріуполець Олексій Поляков все життя хворіє на діабет. Четверта міська лікарня – його другий дім. Ще малим він запевняв медиків, що повернеться сюди вже не як пацієнт, а як лікар. Закінчив медуніверситет у Запоріжжі, а в інтернатуру пішов до рідного ендокринологічного відділення, де працює вже 3 роки.

Молодий лікар відстежує нові технології та хотів би замінювати ними застарілі методи лікування. Для початку випробовує на собі.

Олексій на волонтерських засадах відкрив безкоштовну школу діабету. Одна з постійних учениць – Валентина. Діабетом хворіє 5 років. Поради молодого лікаря для неї дуже корисні.

Окрім роботи в стаціонарі, Олексій Поляков приймає ще в центрі первинної допомоги, а також практикує в мануальній терапії.

Як українські медики рятують хворих на Covid-19

Українські лікарі, які працюють з хворими на коронавірус, беруться за найскладніші випадки та намагаються допомогти пацієнтам, які перебувають на різних стадіях захворювання. Іноді їм доводиться витягувати людей з того світу.

Нині ліжка не переповнені, але фахівці з острахом читають про погіршення епідситуації в Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

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