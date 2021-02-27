25-річний лікар відкрив безкоштовну школу діабету
Маріуполець Олексій Поляков все життя хворіє на діабет. Четверта міська лікарня – його другий дім. Ще малим він запевняв медиків, що повернеться сюди вже не як пацієнт, а як лікар. Закінчив медуніверситет у Запоріжжі, а в інтернатуру пішов до рідного ендокринологічного відділення, де працює вже 3 роки.
Молодий лікар відстежує нові технології та хотів би замінювати ними застарілі методи лікування. Для початку випробовує на собі.
Олексій на волонтерських засадах відкрив безкоштовну школу діабету. Одна з постійних учениць – Валентина. Діабетом хворіє 5 років. Поради молодого лікаря для неї дуже корисні.
Окрім роботи в стаціонарі, Олексій Поляков приймає ще в центрі первинної допомоги, а також практикує в мануальній терапії.
Як українські медики рятують хворих на Covid-19
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