Сражаются со смертью: как украинские медики спасают больных Covid-19

Украинские врачи, которые работают с больными коронавирусом, берутся за самые сложные случаи и пытаются помочь пациентам, которые находятся на разных стадиях заболевания. Иногда им приходится вытаскивать людей с того света.

Сейчас кровати не переполнены, но специалисты со страхом читают об ухудшении эпидситуации в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Сейчас они фиксируют, что люди начали болеть дольше. Есть случаи, когда больные находятся в реанимации до двух месяцев.

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Кроме медицинской помощи, врачи еще и морально поддерживают пациентов, ведь многие из них находятся в эмоционально нестабильном состоянии.

Усложняет работу постоянное пребывание в защитных костюмах и масках.

Лечение коронавируса

Украинцы обращаются за помощью к врачам на разных стадиях.

От состояния больного зависит и его лечения.

Подробнее о лечении коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

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