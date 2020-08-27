Об украино-американской Firefly Aerospace Макса Полякова снимут фильм

Ракетостроительная компания Firefly Aerospace анонсировала выход первого документального фильма о космическом стартапе. Официальный трейлер уже доступен к просмотру с украинским дубляжом на Youtube-канале соучредителя компании — международного бизнесмена Макса Полякова.

Всю историю Firefly Aerospace с момента создания, банкротства и возрождения снимала творческая студия Edwards Media. С 2016 года команда во главе с режиссером Скоттом Эдвардсом создает независимый документальный фильм о компании.

Они пытаются зафиксировать полную историю стартапа и показать все оттенки влияния компании на мир. Кроме первых лиц, в съемках фильма также принимают участие сотрудники, журналисты специализированных космических изданий, эксперты отрасли и местные жители, которые живут по соседству с Firefly в Остине, Техас.

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Ожидается, что фильм выйдет в конце года после финальных съемок первого запуска легкой ракеты-носителя Alpha на орбиту Земли. Недавно компания объявила, что запуск намечен на конец осени 2020 года.

Firefly Aerospace — частное аэрокосмическое предприятие со штаб-квартирой в Остине (Техас, США), которое разрабатывает легкие ракеты-носители для запуска грузов в космос. За пять лет компания благодаря инвестициям бизнесмена Макса Полякова смогла построить ракету и уже прошла основные испытания.

Firefly Aerospace сотрудничает с NASA, военно-воздушными силами США, Aerojet Rocketdyne и другими. Первый запуск ракеты Alpha должен состояться в 2020 году.

К слову, американское издание SpaceNews признало компанию Firefly Aerospace украинца Макса Полякова прорывом года в космической отрасли.