255 грн за превышение скорости: как будет работать система видеофиксации в Украине

С 1 июня в Украине снова заработает видеофиксация нарушений. За превышение скорости на 20 км/ч водителю придется заплатить 255 грн, на 50 км/ч — 510 грн. Нарушителей будут ловить благодаря автоматической системе фото и видеофиксации. Ввести в Украине ее пытались несколько раз. В прошлом месяце запуск перенести из-за карантина.

Но пока нарушителей будут ловить только в Киеве и Киевской области. Специального оборудования на всю страну не хватило. Более полусотни камер установили прежде всего на наиболее аварийных местах. Из них информация будет поступать в мониторинговый центр МВД. Компьютеры будут обрабатывать данные на дорогах и выявлять нарушителей. Подробнее в сюжете Олега Корниенко.

Напомним, в Полтаве мужчина угрожал полицейскому ножом после остановки за нарушение ПДД.