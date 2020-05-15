В Полтаве мужчина угрожал полицейскому ножом после остановки за нарушение ПДД

В Полтаве задержан мужчина, который угрожал полицейскому ножом.

Водителя автомобиля ВАЗ 2109 1986 года рождения остановили за нарушение ПДД.

— Водитель остановленного автомобиля отказался выполнять законные требования полицейских и стал угрожать им ножом, — говорится в сообщении.

По факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины (сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей).

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов до лишения свободы на срок до двух лет.

Мужчине сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, 13 мая львовская полиция арестотовала в городе Винники 27-летнего львовянина, который угрожал взорвать гранату. По информации правоохранителей, в результате происшествия никто не пострадал.