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Факти / Відео / Україна

255 грн за перевищення швидкості: як працюватиме система відеофіксації в Україні

Із 1 червня в Україні знову запрацює відеофіксація порушень. За перевищення швидкості на 20 км/год водію доведеться сплатити 255 грн, на 50 км/год – 510 грн. Порушників ловитимуть завдяки автоматичній системі фото та відеофіксації. Запровадити в Україні її намагалися кілька разів. Минулого місяця запуск перенести через карантин.

Та поки що порушників ловитимуть лише в Києві та Київській області. Спеціального обладнання на всю країну не вистачило. Більше півсотні камер встановили насамперед на найбільш аварійних місцях. З них інформація надходитиме у моніторинговий центр МВС. Комп’ютери оброблятимуть дані на дорогах і виявлятимуть порушників. Докладніше у сюжеті Олега Корнієнка.

Нагадаємо, у Полтаві чоловік погрожував поліцейському ножем після зупинки за порушення ПДР.

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