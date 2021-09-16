3 млн гостей и более 60 выставок: PinchukArtCentre празднует 15-летие

Эпатажные, провокационные, чувственные и глубокие. Именно такие работы современного искусства демонстрируют в PinchukArtCentre. И сегодня заведение празднует 15 лет, за это время его посетили 3 млн гостей.

Здесь были представлены и яркие, кричащие работы Дэмьена Херста, и скульпторы Джеффа Кунса. Но сегодня в PinchukArtCentre чаще всего знакомят с творчеством украинцев. И сейчас масштабные выставки рассказывают миру о творчестве наших молодых художников.

Более 60 выставок, тысячи художников, миллионы посетителей. За 15 лет PinchukArtCentre создал калейдоскоп впечатлений, стал творческой пищей для ума и в дальнейшем дает возможность окунуться в современное искусство.

Сюда привозили лучшие экспонаты из мировых музеев, нередко шокирующие и провокационные. Шума в стенах арт-центра в свое время наделали произведения эпатажного Дэмьена Херста, которые поощряют посетителей тоже стать частью искусства.

Также здесь показывали одного из самых известных скульпторов современности — Джеффа Кунса. Его арт-объекты находятся в Нью-Йорке — в музее МоМА или Гуггенхайма. Его творения в виде кролика останавливалось и в Киеве.

— Молодым я много себя улучшал. Всегда принимал участие в различных конкурсах, использовал каждую возможность отточить свое мастерство, — говорит Джефф Кунс.

Украинцы прошли курс международного современного искусства экстерном, но сейчас творческая организация делает ставку на развитие наших художников.

— За 15 лет изменилась миссия PinchukArtCentre, ведь изменилась и Украина. Мы начинали с того, что приглашали мировых звезд, они показывали стиль мышления, с которым украинцы знакомы не были. А сейчас мы уже говорим о юном поколении художников — как украинцев, так и иностранцев. Мы инвестируем в Украину и исследуем, что такое украинское искусство, — говорит арт-директор PinchukArtCentre Бйорн Гельдхоф.

Арт-центр инвестирует в будущее поколение через премию PinchukArtCentre для украинских художников и Future Generation Art Prize для международных художников.

Уже на следующей неделе победитель получит очередную награду и чек на $10 тыс. Прямо сейчас у стен PinchukArtCentre монтируют художественные работы.

— То, что мы здесь делаем, актуально для мира и Украины. Мы показываем то, что касается душ украинцев, и это горячая тема в мире. Украина — часть мира. Здесь такие же меры и вызовы, как и на Западе, — добавляет Бйорн Гельдхоф.

Именно PinchukArtCentre первым начал смело создавать реестр украинских современных художников, чем до сих пор в Украине не занимались. Ведь история нашего искусства сейчас испаряется на глазах.

— Мы взяли функцию — каждый день что-то исчезает из культуры, даже в эпоху интернета найти что-то из 90-х очень трудно. Поэтому мы находим владельцев, художников, которые сохранились, оцифровываем и предоставляем всем доступ, — сказала руководитель Исследовательской платформы PinchukArtCentre Ксения Малых.

Заботятся здесь и о детях, и о подростках с особыми потребностями. Занятия творчеством онлайн реабилитируют: улучшают общее состояние и проявляют таланты — ученики начинают играть, рисовать или просто говорить. Интернет-обучение доступно всем желающим.

Сюда всегда будут очереди желающих порадовать глаз современным искусством. Ведь вход — бесплатный. А Украина своим мощным вкладом продолжит оставлять яркий след на культурной карте мира.

Фото: PinchukArtCentre

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