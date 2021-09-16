3 млн гостей і понад 60 виставок: PinchukArtCentre святкує 15-річчя

Епатажні, провокаційні, чуттєві та глибокі. Саме такі роботи сучасного мистецтва демонструють у PinchukArtCentre. І сьогодні заклад святкує 15 років, за цей час його відвідали 3 млн гостей.

Тут були представлені й яскраві, кричущі роботи Дем’єна Герста, і скульптури Джеффа Кунса. Але сьогодні в PinchukArtCentre найчастіше знайомлять із творчістю українців. І зараз масштабні виставки розповідають світу про творчість наших молодих художників.

Понад 60 виставок, тисячі художників, мільйони відвідувачів. За 15 років PinchukArtCentre створив калейдоскоп вражень, став творчою їжею для розуму і надалі дає можливість зануритися в сучасне мистецтво.

Сюди привозили найкращі експонати зі світових музеїв, нерідко шокуючі та провокаційні. Шуму в стінах арт-центру свого часу наробили твори епатажного Дем’єна Герста, які заохочують відвідувачів теж стати частиною мистецтва.

Також тут показували одного з найвідоміших скульпторів сучасності – Джеффа Кунса. Його арт-об’єкти перебувають у Нью-Йорку – в музеї МоМА або Гуггенхайма. Його творіння у вигляді кролика зупинялося і в Києві.

– Молодим я багато себе вдосконалював. Завжди брав участь у різних конкурсах, використовував кожну можливість відточити свою майстерність, – говорить Джефф Кунс.

Українці пройшли курс міжнародного сучасного мистецтва екстерном, але зараз творча організація робить ставку на розвиток наших художників.

– За 15 років змінилася місія PinchukArtCentre, адже змінилася й Україна. Ми починали з того, що запрошували світових зірок, вони показували стиль мислення, з яким українці знайомі не були. Наразі ми вже говоримо про юне покоління художників – як українців, так і іноземців. Ми інвестуємо в Україну і досліджуємо, що таке українське мистецтво, – каже арт-директор PinchukArtCentre Бйорн Гельдхоф.

Арт-центр інвестує в майбутнє покоління через премію PinchukArtCentre для українських художників і Future Generation Art Prize для міжнародних художників.

Уже наступного тижня переможець отримає чергову нагороду і чек на $10 тис. Просто зараз біля стін PinchukArtCentre монтують художні роботи.

– Те, що ми тут робимо, актуально для світу й України. Ми показуємо те, що стосується душ українців, і це гаряча тема у світі. Україна – частина світу. Тут такі самі заходи й виклики, як і на Заході, – додає Бйорн Гельдхоф.

Саме PinchukArtCentre першим почав сміливо створювати реєстр українських сучасних художників, чим досі в Україні не займалися. Адже історія нашого мистецтва зараз випаровується на очах.

– Ми взяли функцію – щодня щось зникає з культури, навіть в епоху інтернету знайти щось із 90-х важко. Тому ми знаходимо власників, художників, які збереглися, оцифровуємо та надаємо всім доступ, – сказала керівник Дослідницької платформи PinchukArtCentre Ксенія Малих.

Дбають тут і про дітей та підлітків із особливими потребами. Заняття творчістю онлайн реабілітує: покращує загальний стан і виявляє таланти – учні починають грати, малювати або просто говорити. Інтернет-навчання доступне для всіх охочих.

Сюди завжди будуть черги охочих порадувати око сучасним мистецтвом. Адже вхід – безкоштовний. А Україна своїм потужним внеском і надалі лишатиме яскравий слід на культурній карті світу.

Фото: PinchukArtCentre

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