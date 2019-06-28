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300 музикантів з 15 країн світу: у Львові розпочався Leopolis Jazz Fest

У Львові починається джазовий фесивальт. Дивувати меломанів приїхало близько 300 музикантів з 15 країн світу. Традиційно джазують на трьох локаціях: площа Ринок, палац Потоцьких та парк Культури.

Цьогоріч до Львова з’їхались люди з усіх куточків світу, аби почути живу легенду Боббі Макфарін, американського піаніста Кенні Барон та британську співачку Лізу Стенсфілд.

Вперше в Україні на Leopolis Jazz Fest виступила й неймовірна канадська співачка та піаністка Дайана Кролл. Вона – вундеркінд джазу. В 4 роки почала грати на фортепіано. Підлітком здобула стипендію у Берклі – найпрестижнішому музичному  коледжі. А після двох років навчання переїхала до Лос-Анджелеса, де 1994-го записала перший альбом.

Кролл стрімко набирала популярність. Проривом в її кар’єрі став альбом When I Look in Your Eyes: 52 тижні першості в чарті Billboard Jazz Charts, дві премії Grammy і номінація в категорії Найкращий альбом року.

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На сцену Leopolis Jazz Fest разом з Дайаною Кролл вийшли Джо Ловано, Марк Рібо, Роберт Херст і Каррім Ріггінс.

Посмакувати джаз можна було на безкоштовних пікникових зонах. Там на великих екранах транслювали усі концерти головної сцени ім. Едді Рознера. Фестиваль триватиме до 30 червня.

До слова, Факти ICTV розповідали про фестивалі літа 2019 в Україні та Європі.

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