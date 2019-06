300 музикантів з 15 країн світу: у Львові розпочався Leopolis Jazz Fest

У Львові починається джазовий фесивальт. Дивувати меломанів приїхало близько 300 музикантів з 15 країн світу. Традиційно джазують на трьох локаціях: площа Ринок, палац Потоцьких та парк Культури.

Цьогоріч до Львова з’їхались люди з усіх куточків світу, аби почути живу легенду Боббі Макфарін, американського піаніста Кенні Барон та британську співачку Лізу Стенсфілд.

Вперше в Україні на Leopolis Jazz Fest виступила й неймовірна канадська співачка та піаністка Дайана Кролл. Вона – вундеркінд джазу. В 4 роки почала грати на фортепіано. Підлітком здобула стипендію у Берклі – найпрестижнішому музичному коледжі. А після двох років навчання переїхала до Лос-Анджелеса, де 1994-го записала перший альбом.

Кролл стрімко набирала популярність. Проривом в її кар’єрі став альбом When I Look in Your Eyes: 52 тижні першості в чарті Billboard Jazz Charts, дві премії Grammy і номінація в категорії Найкращий альбом року.

На сцену Leopolis Jazz Fest разом з Дайаною Кролл вийшли Джо Ловано, Марк Рібо, Роберт Херст і Каррім Ріггінс.

Посмакувати джаз можна було на безкоштовних пікникових зонах. Там на великих екранах транслювали усі концерти головної сцени ім. Едді Рознера. Фестиваль триватиме до 30 червня.

