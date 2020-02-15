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31 год после боевых действий в Афгане: история украинца, прошедшего две войны

31 год назад завершилась война в Афганистане. Официально именно 15 февраля 1989 – последний советский военный пересек Мост Дружбы – граница между двумя странами.

Более 160 тыс. украинцев участвовали в той войне. Около трех тысяч – погибли. Прошли годы, а те, кто прошел Афган – снова взяли в руки оружие. Теперь, чтобы защищать от России свою землю.

История Владимира Примаченко, который прошел две войны – в материале Константина Мельникова на YouTube Фактов ICTV.

Сравнивая две войны Владимир говорит, Афганская была более структурированной, каждый знал, что он должен делать. В войне против вооруженной агрессии России – у каждого защитника гораздо более мощное преимущество – он знает, что рискует жизнью за родную землю. И верит, что жертва не будет напрасной.

К слову, в эти дни исполняется 5 лет проведения Широкинской наступательной операции. Тогда погибли 12 гражданских жителей Широкино, еще 24 тяжело ранили.

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