31 рік після бойових дій в Афгані: історія українця, який пройшов дві війни

31 рік тому завершилася війна в Афганістані. Офіційно саме 15 лютого 1989 року – останній радянський військовий перетнув Мостом Дружби – кордон між двома країнами.

Понад 160 тисяч українців брали участь у тій війні. Близько трьох тисяч – загинули. Минули роки, а ті, хто пройшов Афган – знову взяли до рук зброю. Тепер, аби боронити від Росії свою землю.

Історія Володимира Примаченка, який пройшов дві війни – у матеріалі Костянтина Мельникова на YouTube Фактів ICTV.

Порівнюючі дві війни Володимир каже, Афганська була більш структурованою, кожен знав, що він має робити. У війні проти збройної агресії Росії – кожен захисник має набагато потужнішу перевагу – він знає, що ризикує життям за рідну землю. І вірить, що жертва не буде марною.

До слова, у ці дні виповнюється 5 років проведення Широкинської наступальної операції. Тоді загинули 12 цивільних жителів Широкіно, ще 24 важко поранили.

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